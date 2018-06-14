НАБУ открыло дело против ФФУ касательно закупок искусственной травы

Детективы НАБУ заинтересовались журналистскими расследованиями относительно монополизацией ФФУ рынка искусственных футбольных полей

НАБУ открыло дело против ФФУ касательно закупок искусственной травы
Андрей Павелко
Фото: ffu.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло против Федерации футбола Украины (ФФУ) уголовное дело по статье 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), а также части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением: то же деяние, повлекшее тяжкие последствия) по подозрению в закупке футбольного покрытия у собственных дочерних предприятий, сообщает Unn.com.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективами Национального бюро на основании полученных заявлений, в том числе заявления ОО "Инициатива будущего", о возможных преступлениях, совершенных должностными лицами законодательной, исполнительной ветвей власти и ОО "Федерация футбола Украины", проведено информационно-аналитическую работу, по результатам которой зарегистрировано уголовное производство № 52018000000000539 от 07.06.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины", - цитирует Unn.com.ua заявление пресс-службы НАБУ.

Основанием для расследования детективами Бюро стали ряд журналистских материалов, в которых рассказывалось о монополизации ФФУ рынка искусственных полей.

В частности, программа BIHUS info сообщала, что Министерство регионального развития прописало в требования для закупки искусственной травы нормы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн" - завод по изготовлению искусственных полей, который за 8 млн евро от УЕФА построил президент ФФУ Андрей Павелко, который, напомним, является не только президентом ФФУ, но и народным депутатом Украины, а также главной бюджетного комитета Верховной Рады.

Кроме этого в расследовании сообщается, что цена травы от "ФФУ Продакшн" на 3-4 евро за квадратный метр дороже, чем у конкурентов. Даже с учетом того, что продукцию фирм-конкурентов "ФФУ Продакшн" поставляют в Украину из-за рубежа.

Также в конце прошлого года сообщалось, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, которые проводились без открытых аукционов.

Стоит добавить, что руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий является первым вице-президентом ФФУ.




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