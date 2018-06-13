В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Футбол

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США , Канаде и Мексике. Таковы итоги выборов, которые прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола в Москве.

Единственным конкурентом объединенной "коалиции" была заявка Марокко. Выбор был сделан по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса. За заявку Марокко отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку - 134, один человек при этом воздержался при голосовании. Чемпионат мира 2026 года может стать первым, на котором сыграют 48 сборных.

Основными сильными сторонами североамериканской совместной заявки являются множество современных стадионов, доступность и отличная инфраструктура. Марокко пожелали успеха в будущем.