Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

"Манчестер Юнайтед" остался во главе списка

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Фото: Спорт-Экспресс

Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, в котором первую строчку второй год подряд занял "Манчестер Юнайтед".

Стоимость 19-кратных чемпионов Англии оценивается в 4,12 млрд долл. - за год она выросла на 12%.

"Манкунианцы" лишь на 40 и 60 млн долл. обошли, соответственно, мадридский "Реал" и "Барселону", занявших второе и третье место в рейтинге.

Примечательно, что наибольшее представительство в топ-10 за клубами Английской Премьер-Лиги. Сразу 6 представителей чемпионата Англии - "МЮ", "Манчестер Сити", лондонские "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль" - расположились в первой десятке.

Два клуба представляют Испанию ("Реал" и "Барселона"), еще по одному - из Германии (мюнхенская "Бавария") и Италии (туринский "Ювентус").

Клуб (страна) Стоимость (млрд. долл.)

  1. Манчестер Юнайтед (Англия) 4,12
  2. Реал (Испания) 4,08
  3. Барселона (Испания) 4,06
  4. Бавария (Германия) 3,06
  5. Манчестер Сити (Англия) 2,47
  6. Арсенал (Англия) 2,23
  7. Челси (Англия) 2,06
  8. Ливерпуль (Англия) 1,94
  9. Ювентус (Италия) 1,47
  10. Тоттенхэм (Англия) 1,23

Что касается рейтинга футбольных клубов среди всех видов спорта, то "МЮ", "Реал" и "Барселона" занимают места со 2-го по 4-е.

Лидером идет бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкис".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА запретила Чичериной петь перед болельщиками ЧМ-2018. ФутболФИФА запретила Чичериной петь перед болельщиками ЧМ-2018. Футбол
В Херсоне создан новый клубВ Херсоне создан новый клуб
"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб
Пике получил травму на тренировке сборной Испании. ФутболПике получил травму на тренировке сборной Испании. Футбол
Телеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. ФутболТелеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. ФутболВ 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Футбол
Мирабелли: Без Милана Лига Европы потеряет часть своего очарованияМирабелли: Без Милана Лига Европы потеряет часть своего очарования
Чемпионат мира: Украина - в четвертьфинале!Чемпионат мира: Украина - в четвертьфинале!
Феттель предупреждает: чемпионат мира по футболу тоже может быть скучнымФеттель предупреждает: чемпионат мира по футболу тоже может быть скучным
Французы получат по 300 тысяч евро за титул чемпиона мира. ФутболФранцузы получат по 300 тысяч евро за титул чемпиона мира. Футбол
Рейтинг WTA: Свитолина теряет одну позициюРейтинг WTA: Свитолина теряет одну позицию
ФИФА готов изменить систему расчета рейтинга сборных. ФутболФИФА готов изменить систему расчета рейтинга сборных. Футбол
Это может быть последний Кубок мира для МессиЭто может быть последний Кубок мира для Месси
Инфантино пообещал изменения в системе подсчета рейтинга ФИФА. ФутболИнфантино пообещал изменения в системе подсчета рейтинга ФИФА. Футбол
Тренер Испании: Это был матч уровня Чемпионата мираТренер Испании: Это был матч уровня Чемпионата мира
Последние новости
Подгружаем последние новости