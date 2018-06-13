Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

"Манчестер Юнайтед" остался во главе списка

Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, в котором первую строчку второй год подряд занял "Манчестер Юнайтед".

Стоимость 19-кратных чемпионов Англии оценивается в 4,12 млрд долл. - за год она выросла на 12%.

"Манкунианцы" лишь на 40 и 60 млн долл. обошли, соответственно, мадридский "Реал" и "Барселону", занявших второе и третье место в рейтинге.

Примечательно, что наибольшее представительство в топ-10 за клубами Английской Премьер-Лиги. Сразу 6 представителей чемпионата Англии - "МЮ", "Манчестер Сити", лондонские "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль" - расположились в первой десятке.

Два клуба представляют Испанию ("Реал" и "Барселона"), еще по одному - из Германии (мюнхенская "Бавария") и Италии (туринский "Ювентус").

Клуб (страна) Стоимость (млрд. долл.)

Манчестер Юнайтед (Англия) 4,12 Реал (Испания) 4,08 Барселона (Испания) 4,06 Бавария (Германия) 3,06 Манчестер Сити (Англия) 2,47 Арсенал (Англия) 2,23 Челси (Англия) 2,06 Ливерпуль (Англия) 1,94 Ювентус (Италия) 1,47 Тоттенхэм (Англия) 1,23

Что касается рейтинга футбольных клубов среди всех видов спорта, то "МЮ", "Реал" и "Барселона" занимают места со 2-го по 4-е.

Лидером идет бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкис".