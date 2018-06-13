Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
"Манчестер Юнайтед" остался во главе списка
Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, в котором первую строчку второй год подряд занял "Манчестер Юнайтед".
Стоимость 19-кратных чемпионов Англии оценивается в 4,12 млрд долл. - за год она выросла на 12%.
"Манкунианцы" лишь на 40 и 60 млн долл. обошли, соответственно, мадридский "Реал" и "Барселону", занявших второе и третье место в рейтинге.
Примечательно, что наибольшее представительство в топ-10 за клубами Английской Премьер-Лиги. Сразу 6 представителей чемпионата Англии - "МЮ", "Манчестер Сити", лондонские "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль" - расположились в первой десятке.
Два клуба представляют Испанию ("Реал" и "Барселона"), еще по одному - из Германии (мюнхенская "Бавария") и Италии (туринский "Ювентус").
Клуб (страна) Стоимость (млрд. долл.)
- Манчестер Юнайтед (Англия) 4,12
- Реал (Испания) 4,08
- Барселона (Испания) 4,06
- Бавария (Германия) 3,06
- Манчестер Сити (Англия) 2,47
- Арсенал (Англия) 2,23
- Челси (Англия) 2,06
- Ливерпуль (Англия) 1,94
- Ювентус (Италия) 1,47
- Тоттенхэм (Англия) 1,23
Что касается рейтинга футбольных клубов среди всех видов спорта, то "МЮ", "Реал" и "Барселона" занимают места со 2-го по 4-е.
Лидером идет бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкис".
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13.06.2018 14:14