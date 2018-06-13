Лопетеги уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ. Футбол
Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной команды.
«Мы были вынуждены прервать сотрудничество с тренером сборной Хуленом Лопетеги. Желаем ему удачи. Все, чего добьется сборная – будет результатом его работы», — сказал Рубиалес.
Накануне стало известно, что Лопетеги станет новым главным тренером «Реала». Контракт Лопетеги со сборной Испании был рассчитан до лета 2020 года.
На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).
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