"Реал" покупает 17-летнего форварда за 45 млн евро. Футбол

Мадридцы перед ЧМ-2018 активизировались на трансферном рынке

Форвард "Сантоса" Родриго переходит в мадридский "Реал".

Ранне было известно, что за 17-летнего футболиста сражаются "Реал" и "Барселона", однако президент бразильского клуба подтвердил, что игрок перейдет в мадридскую команду.

Стороны согласовали сумму трансфера в размере 45 млн евро.

Сам Родриго сейчас согласовывает личный контракт с "Реалом", однако перейти в новую команду он сможет только тогда, когда ему исполнится 18 лет.

Таким образом, Родриго до лета 2019 года будет игроком "Сантоса".

Напомним, вчера "Королевский клуб" объявил о назначении нового главного тренера.