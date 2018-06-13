"Реал" покупает 17-летнего форварда за 45 млн евро. Футбол
Мадридцы перед ЧМ-2018 активизировались на трансферном рынке
Форвард "Сантоса" Родриго переходит в мадридский "Реал".
Ранне было известно, что за 17-летнего футболиста сражаются "Реал" и "Барселона", однако президент бразильского клуба подтвердил, что игрок перейдет в мадридскую команду.
Стороны согласовали сумму трансфера в размере 45 млн евро.
Сам Родриго сейчас согласовывает личный контракт с "Реалом", однако перейти в новую команду он сможет только тогда, когда ему исполнится 18 лет.
Таким образом, Родриго до лета 2019 года будет игроком "Сантоса".
Напомним, вчера "Королевский клуб" объявил о назначении нового главного тренера.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
13.06.2018 13:08