Украина завоевала четыре медали на женском ЧЕ по боксу
Выступление украинской команды можно признать весьма успешным
В столице Болгарии – Софии завершился женский чемпионат Европы по боксу.
В активе украинской сборной - четыре медали.
Наиболее успешно выступила Мария Боруца, которая в весовой категории до 75 кг вышла в финал, однако в решающем поединке уступила голландке Нушке Миреиль Фонтейн и стала серебряным призером.
Еще три спортсменки остановились в шаге от финала - Анна Охота (до 48 кг) проиграла россиянке Екатерине Пальцевой (1:4), Марию Бову (до 64 кг) за явным преимуществом победила болгарка Мелис Йонузова, а Анастасия Чорноколенко (до 81 кг) не справилась с Элиф Гунери их Турции (1:4).
Все украинки завоевали бронзовые награды.
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