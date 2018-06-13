Украина завоевала четыре медали на женском ЧЕ по боксу

Выступление украинской команды можно признать весьма успешным

В столице Болгарии – Софии завершился женский чемпионат Европы по боксу.

В активе украинской сборной - четыре медали.

Наиболее успешно выступила Мария Боруца, которая в весовой категории до 75 кг вышла в финал, однако в решающем поединке уступила голландке Нушке Миреиль Фонтейн и стала серебряным призером.

Еще три спортсменки остановились в шаге от финала - Анна Охота (до 48 кг) проиграла россиянке Екатерине Пальцевой (1:4), Марию Бову (до 64 кг) за явным преимуществом победила болгарка Мелис Йонузова, а Анастасия Чорноколенко (до 81 кг) не справилась с Элиф Гунери их Турции (1:4).

Все украинки завоевали бронзовые награды.