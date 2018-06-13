Гассиев отказался от боя с Усиком, - СМИ

Мурат Гассиев может выйти в ринг против Эндрю Табити

Гассиев отказался от боя с Усиком, - СМИ
Александр Усик и Мурат Гассиев
Фото: sportarena

Чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) может провести бой 21 июля с небитым американцем Эндрю Табити (16-0, 13 КО), сообщает авторитетное издание BoxingTalk.

Отметим, что на эту дату запланирован поединок в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Гассиевым и чемпионом мира по версиям WBC и WBO, украинцем Александром Усиком(14-0, 11 КО).

Однако издание уточняет, что роSSийская сторона устала от затянувшихся переговоров с командой украинского чемпиона, поэтому Мурат, вероятнее всего, проведет промежуточную встречу.

Напомним, финальный поединок WBSS изначально должен был состоятся 11 мая, однако был перенесен из-за травмы украинца.

Битва двух не знающих поражений на профессиональном ринге боксеров была запланирована в Джидде (Саудовская Аравия).

Кроме того, появилась информация, что РоSSия хочет перенести финальный бой из Саудовской Аравии в РоSSию.

Добавим, что несмотря на перенос поединка и неопределенность с новой датой его проведения, букмекеры активно принимают ставки на финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии.

При этом Александр Усик является явным фаворитом боя против Мурата Гассиева - коэффициент на победу Усика составляет всего 1.36, тогда как котировки на триумф Гассиева равны 3.10.

Ничья в поединке не предусмотрена, однако коэффициент на то, что три судьи выставят одинаковые оценки по итогам боя, составляет 23.00.


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