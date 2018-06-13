FIA признала свое бессилие в вопросе с канадскими сурками

Международная Федерация Автоспорта (FIA), тщательнейшим образом изучив вопрос, признала, что не может кардинально повлиять на ситуацию с выбегающими на трассу Гран-при Канады сурками.

Этот вопрос стал актуальным после инцидента во время последнего гоночного уик-энда, когда неожиданно появившийся на трассе сурок стал причиной аварии пилота Haas Ромена Грожана. Гоночный директор FIA Чарли Упайтинг прокомментировал проблему так:

"Мы видели сурка. Я спросил, можно ли нам попытаться поймать его, на что мне ответили специалисты, что это неразумное решение. Мы решили, что лучше оставить его там и надеяться, что он не попадет под колеса, но, к сожалению, получилось то, что получилось. Они живут на этом острове и постоянно пытаются оказаться там, где им не следует быть. Мы делаем все возможное, чтобы попытаться заделать норы, которые есть, но они прокапывают новые. Думаю, мы не можем ничего сделать, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем".


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