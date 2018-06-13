Хименес: Печально, если Салах не сможет сыграть с Уругваем

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес поделился своими мыслями о предстоящем Чемпионате мира.

«Чувствую себя уверенно, доволен своим физическим состоянием, - приводит слова Хименеса Teledoce. - Мы готовы наилучшим образом. Думаю, всё будет в порядке. Ранее мне уже приходилось выступать на Чемпионате мира, поэтому я имею некоторый опыт. Даже ощущаю себя как-то иначе, и волнения практически нет.

Сборная Египта — сильный соперник, они хороши в защите. Плотно обороняются, а затем уходят на большой скорости в контратаки. Нужно быть крайне сосредоточенными и при потере мяча внимательно действовать в защите, учитывая их скоростные качества. Мы изучим египтян более тщательно в ближайшие дни. Думаю, Мохамед Салах выступит в матче с Уругваем. Он многое значит для своей сборной, так как является игроком высокого класса. Будет печально, если он всё-таки не примет участия в первой игре.

Мы сохраняем спокойствие. Считаю, что у нас сильная команда и мы можем подняться на самую вершину, но бегать от реальности не собираемся».