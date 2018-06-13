Виллиан: Бразилия приехала на мундиаль за титулом. Футбол

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан рассказал, чего ждет от грядущего Чемпионата мира.

«В детстве я постоянно гонял мяч на улице или около дома с семьей. Притворялся, что играю в финале Чемпионата мира, и мог часами фантазировать, пиная мяч. Думаю, так я и научился играть в футбол, для нас, бразильцев, это обычное дело, мы рождаемся с мячом.

Участие в первом Чемпионате мира уже стало мечтой, воплощенной в реальность. А второй ЧМ – это возможность, которая мало кому выпадает. Я очень жду этот турнир, и, как многие, мы планируем поехать и продемонстрировать все, что умеем. Мы проделали огромную работу во время отборочных матчей, и должны так же продолжать на мундиале. Думаю, мы справимся, но на таком турнире трудно определить фаворитов, потому что тут участвуют много сильных команд. Есть 4–5 сборных, в том числе Бразилия , которые имеют шансы дойти до финала.

Чемпионат будет непростым, но мы сконцентрированы на поставленной задаче. После последнего ЧМ мы поняли для себя, что у этого турнира есть плюсы и минусы, нам было очень трудно пережить тот момент, когда мы вылетели. В этот раз, я надеюсь, мы переживем счастливые моменты, мы едем в РоSSию, чтобы постараться выиграть титул. Конечно, это наша мечта», - цитирует футболиста сайт «Челси».