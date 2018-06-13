Виллиан: Бразилия приехала на мундиаль за титулом. Футбол

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан рассказал, чего ждет от грядущего Чемпионата мира.

«В детстве я постоянно гонял мяч на улице или около дома с семьей. Притворялся, что играю в финале Чемпионата мира, и мог часами фантазировать, пиная мяч. Думаю, так я и научился играть в футбол, для нас, бразильцев, это обычное дело, мы рождаемся с мячом.

Участие в первом Чемпионате мира уже стало мечтой, воплощенной в реальность. А второй ЧМ – это возможность, которая мало кому выпадает. Я очень жду этот турнир, и, как многие, мы планируем поехать и продемонстрировать все, что умеем. Мы проделали огромную работу во время отборочных матчей, и должны так же продолжать на мундиале. Думаю, мы справимся, но на таком турнире трудно определить фаворитов, потому что тут участвуют много сильных команд. Есть 4–5 сборных, в том числе Бразилия, которые имеют шансы дойти до финала.

Чемпионат будет непростым, но мы сконцентрированы на поставленной задаче. После последнего ЧМ мы поняли для себя, что у этого турнира есть плюсы и минусы, нам было очень трудно пережить тот момент, когда мы вылетели. В этот раз, я надеюсь, мы переживем счастливые моменты, мы едем в РоSSию, чтобы постараться выиграть титул. Конечно, это наша мечта», - цитирует футболиста сайт «Челси».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА запретила Чичериной петь перед болельщиками ЧМ-2018. ФутболФИФА запретила Чичериной петь перед болельщиками ЧМ-2018. Футбол
В Херсоне создан новый клубВ Херсоне создан новый клуб
"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб
Пике получил травму на тренировке сборной Испании. ФутболПике получил травму на тренировке сборной Испании. Футбол
Телеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. ФутболТелеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. ФутболВ 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мираForbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Лопетеги уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ. ФутболЛопетеги уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ. Футбол
"Реал" покупает 17-летнего форварда за 45 млн евро. Футбол"Реал" покупает 17-летнего форварда за 45 млн евро. Футбол
"Мариуполь" отпустил украинского защитника. Футбол"Мариуполь" отпустил украинского защитника. Футбол
Муслера: Должны успешно выступить в первом матче ЧМ. ФутболМуслера: Должны успешно выступить в первом матче ЧМ. Футбол
Алиев ушел из Хмельницкого и решил учиться на тренера. ФутболАлиев ушел из Хмельницкого и решил учиться на тренера. Футбол
Реал выплатит испанской федерации футбола за Лопетеги 2 млн евроРеал выплатит испанской федерации футбола за Лопетеги 2 млн евро
Голландцы будут голосовать за Марокко из-за благодарности и лояльности. ФутболГолландцы будут голосовать за Марокко из-за благодарности и лояльности. Футбол
Салах начал тренироваться с мячом. ФутболСалах начал тренироваться с мячом. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости