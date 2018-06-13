ФК Полтава начал реконструкцию домашнего стадиона

Домашнюю арену ФК "Полтава" - стадион "Локомотив", начали приводить к требованиям УПЛ. Ремонтные работы начали сразу, как стало известно, что "Полтава" впервые в истории будет играть в Премьер-лиге.

Работы ведутся в центральной части "Локомотива": ремонт и перепланировка. Планируется, что центральные трибуны будут выглядеть несколько иначе: где раньше был вход для болельщиков, строят помещение в 3 этажа. В нем разместят раздевалки, судейскую и вип-ложу. Пока строительные работы не закончат, команды и судьи будут пользоваться старыми помещениями.

Кроме того, на противоположной части поля с воротами в ближайшее время начнут возводить трибуну. По проекту, она будет вмещать две тысячи болельщиков. Таким образом, общее количество зрителей вырастет до 6000. А для того, чтобы сделать искусственное освещение "Локомотива", приобретут электростанцию. На входах установят турникеты.

- У нас есть свой преданный болельщик. И последняя игра с "Черноморцем это доказала - трибуны были полностью заполнены. Дети и пенсионеры имеют возможность бесплатно ходить на матчи. Поэтому мы сделаем все, чтобы команда "Полтава" играла на своем стадионе, а болельщики чувствовали себя комфортно и безопасно. Это принципиальная позиция. И вместо траты денег на аренду чужой арены, мы вкладываем деньги в свою, - рассказал президент ФК "Полтава" Леонид Соболев.