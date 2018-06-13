Сэм Эллардайс: На месте Саутгейта должен был быть я

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что завидует нынешнему наставнику национальной команды Гарету Саутгейту.

Напомним, что в сентябре 2016 года 62-летний специалист был уволен из сборной Англии из-за расследования газеты The Telegraph. Эллардайс предложил журналистам под прикрытием помощь в обходе трансферных правил FA, запрещающих владение правами на игроков третьей стороной.

«Зависть — всё, что я сейчас чувствую. Огромное разочарование. На месте Саутгейта должен быть я. К сожалению, обстоятельства сложились не так, как мне бы этого хотелось.

Днём ранее я играл в гольф, а потом они сказали, что я больше не могу быть тренером сборной. До сих пор не знаю почему. Если было бы чуть больше времени на раздумья, немного больше терпения, я всё ещё был бы тренером национальной команды Англии.

Сейчас мне лучше, и хотя я всё ещё полон зависти, я буду следить за Саутгейтом и игроками сборной. Надеюсь, они достигнут успеха на чемпионате мира», — приводит слова Эллардайса The Telegraph.