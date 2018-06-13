Салах: Египту будет непросто выйти из группы

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах оценил шансы своей национальной команды на ЧМ-2018:

– Сила сборной Египта заключается в том, что мы — команда. Мы дружны между собой, играли вместе в молодёжной сборной. У нас молодая команда, за исключением нашего вратаря Эссама эль-Хадари.

– Какой результат сборной на ЧМ можно будет назвать успехом?
– Успехом для Египта станет победа в финале чемпионата мира! (Улыбается.) На самом деле я не хотел бы добраться до 1/4 и 1/2 финала турнира, чтобы потом проиграть и вылететь из чемпионата мира. Знаем, что непросто будет выйти из группы, ведь у нас хорошие соперники. Мы проведём матчи в группе, а дальше посмотрим! Не могу дождаться старта чемпионата мира, — цитирует Салаха Get French Football News.

Отметим, что Египет впервые сыграет в финальной части чемпионата мира с 1990 года. Их соперниками в группе А будут также команды РоSSии и Саудовской Аравии.


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