Алиев ушел из Хмельницкого и решил учиться на тренера. Футбол

Главный тренер любительского «Хмельницкого» Александр Алиев прекратил сотрудничество с клубом. Напомним, что экс-динамовец возглавил клуб в марте. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых 5 раз проиграла и однажды победила.

- Почему покинули Хмельницкий?

- Ничего не случилось, чемпионат закончился и никакого предложения дальше не последовало. Я не знаю, будет команда или не будет. Вот и все.

- То есть, с Вами не захотели продлевать контракт?

- Прежде, чем я приехал, мне было обещано одно, но со временем я увидел, что это все неправда, и, как я понимаю, это все было ради пиара. Ну ничего - попиарил чуть-чуть клуб.

- Полезный опыт для Вас?

- Мне нравится, много моментов полезных для себя выделил. Все новое: игрок - это одно, а тренер - уже совсем другое. Постоянно думаешь о команде, о тренировочном процессе, об играх. Когда игрок пришел, потренировался и уехал, а здесь постоянно в работе.

- Не пропало желание тренировать?

- Я не отказываюсь. Для себя решил, что пойду учиться на тренерские курсы. И я хочу работать. Мне это очень интересно. Я узнавал, что в ноябре будет новый набор. Хочу пойти учиться.

- Какие впечатления от любительского чемпионата?

- Это конечно, не Премьер-лига и даже не Первая лига. Много силового футбола, там играют мужики, многие работают. Но и хорошие футболисты там тоже есть, которые не заиграли в профессиональном футболе. Могу сказать, что аматорский футбол - на уровне.

- Как в команде восприняли Ваше решение?

- Много разногласий было с руководством. Я общался с мэром и с помощником мэра. У них было намечено одно, но лишь на словах. Конкретики никакой не было. Сначала я в это поверил, думал, что будет движение вперед, но ничего этого не было.