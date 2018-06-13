Реал выплатит испанской федерации футбола за Лопетеги 2 млн евро
Официальный сайт сборной Испании по футболу подтвердил, что главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги оставит свой пост после окончания ЧМ и возглавит «Реал».
Также стало известно, что ФФИ получит от мадридцев 2 миллиона евро – именно эта сумма прописана в контракте тренера в качестве отступных. Лопетеги станет пятым тренером, за кого «Реал» платит неустойку. До него это были Джон Тошак (90 миллионов песет в 1989 году), Мануэль Пеллегрини (4 миллиона евро, 2009), Жозе Моуринью (8 миллионов, 2010) и Карло Анчелотти (4 миллиона, 2013).
«Королевская федерации футбола Испании анонсирует освобождение от обязанностей главного тренера сборной Хулена Лопетеги после завершения выступления команды на Чемпионате мира в РоSSии, - говорится в сообщении пресс-службы сборной Испании. - Королевская федерация футбола Испании получит денежную компенсацию в связи с расторжением договора с Лопетеги для того, чтобы он смог возглавить «Реал». В среду, 13 июня, в Краснодаре в 11:30 по местному времени состоится пресс-конференция с участием главы Королевской федерации футбола Испании и Лопетеги».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
13.06.2018 12:16