Реал выплатит испанской федерации футбола за Лопетеги 2 млн евро

Официальный сайт сборной Испании по футболу подтвердил, что главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги оставит свой пост после окончания ЧМ и возглавит «Реал».

Также стало известно, что ФФИ получит от мадридцев 2 миллиона евро – именно эта сумма прописана в контракте тренера в качестве отступных. Лопетеги станет пятым тренером, за кого «Реал» платит неустойку. До него это были Джон Тошак (90 миллионов песет в 1989 году), Мануэль Пеллегрини (4 миллиона евро, 2009), Жозе Моуринью (8 миллионов, 2010) и Карло Анчелотти (4 миллиона, 2013).