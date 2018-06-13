Салах начал тренироваться с мячом. Футбол
Египетский форвард Мохаммед Салах чувствует себя все лучше с приближением начала чемпионата мира в РоSSии. Сегодня он впервые после травмы тренировался с мячом и явно бежал быстрее, чем в предыдущие дни, когда он готовился отдельно от основной группы.
Как известно, Салах травмировал плечо после столкновения с Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом".
Первый матч на чемпионате мира для сборной Египта состоится в пятницу против Уругвая. Пока шансы Салаха принять в нем участие сравнительно невелики. Исполнительный директор Федерации футбола Египта Ихаб Лехета объявил, что стартовые одиннадцать игроков будут определены в среду перед отъездом команды в Екатеринбург.
Египет впервые сыграет в финальной части чемпионата мира с 1990 года. Их соперниками в группе А будут также команды РоSSии и Саудовской Аравии.
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