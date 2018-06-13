Руководство Финляндии присоединилось к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии

Чемпионат стартует 14 июня.

Руководство Финляндии присоединилось к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии
Фото: aliexpress.com

Высшее руководство Финляндии присоединилось к бойкоту Чемпионата мира по футболу в РоSSии.

Об этом сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

"Высшее руководство Финляндии не участвует в чемпионате. Это - не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое", - написал Олефиров в Twitter.

Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це - не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє. Але давайте у Тві, де ми присутні, виведемо #BoycottWorldCup2018 у лідери. Пропозиція. pic.twitter.com/6TplTC3sox

— Andrii Olefirov ?? (@AndriiOlefirov) 12 июня 2018 г.

Накануне сообщалось, что к бойкоту ЧМ-2018 в РоSSии может призвать Европарламент.

Ранее о бойкоте чемпионата мира заявили чиновники четырех стран - участниц турнира.

В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что члены королевской семьи и британские министры не поедут в РФ из-за отравления бывшего офицера ГРУ РоSSии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В знак солидарности дипломатический бойкот поддержала Исландия. Позже о своем решении не присутствовать на церемонии открытия чемпионата заявил президент Польши Анджей Дуда.

7 июня решение не посещать РоSSию приняли члены правительства Австралии.

Напомним, нынешний чемпионат мира по футболу начнется в РоSSии 14 июня.


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