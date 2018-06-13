Мбаппе досрочно покинул тренировку: со мной все в порядке
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был вынужден досрочно покинуть тренировку "Блюз" после удара по левому голеностопу. 19-летний бомбардир успокоил всех, заявив, что с ним все нормально.
"Я в порядке, это просто синяк, который не имеет значения. Должен поблагодарить вас за ваши сообщения", - написал в Твиттер Мбаппе за четыре дня до стартового матча сборной Франции на чемпионате мира.
Мбаппе также защищал своего товарища по команде Адиля Рами, который нанес ему повреждение: "И пусть мой друг @Ramiofficiel не переживает", - добавил форвард ПСЖ.
Таким образом, у Мбаппе получилась сокращенная вторничная тренировка. Спустя десять минут после окончания занятий он вернулся в клубный автобус, в шортах и ??с забинтованной левой ногой.
С его скоростью и талантом Мбаппе считается одним из бесспорных игроков основного состава Франции. "Блюз" начинают свое участие в Кубке мира в субботу против Австралии в Казани.
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