Мбаппе досрочно покинул тренировку: со мной все в порядке

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был вынужден досрочно покинуть тренировку "Блюз" после удара по левому голеностопу. 19-летний бомбардир успокоил всех, заявив, что с ним все нормально.

"Я в порядке, это просто синяк, который не имеет значения. Должен поблагодарить вас за ваши сообщения", - написал в Твиттер Мбаппе за четыре дня до стартового матча сборной Франции на чемпионате мира.

Мбаппе также защищал своего товарища по команде Адиля Рами, который нанес ему повреждение: "И пусть мой друг @Ramiofficiel не переживает", - добавил форвард ПСЖ.

Таким образом, у Мбаппе получилась сокращенная вторничная тренировка. Спустя десять минут после окончания занятий он вернулся в клубный автобус, в шортах и ??с забинтованной левой ногой.

С его скоростью и талантом Мбаппе считается одним из бесспорных игроков основного состава Франции. "Блюз" начинают свое участие в Кубке мира в субботу против Австралии в Казани.