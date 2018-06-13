Сборная Польши перед отъездом на ЧМ разгромила Литву

Сборная Польши едет на ЧМ-2018 с хорошим настроением. Все благодаря победе в Варшаве над Литвой. Лучшим игроком контрольного матча прогнозируемо стал капитан - Роберт Левандовски оформил дубль еще до перерыва. Два мяча влетели в литовские ворота и во втором тайме.

4:0 - это последний из длинной серии спаррингов участников ЧМ. Дальше идут уже официальные матчи. Польша , как известно, стартует через неделю с Сенегалом.

Польша - Литва - 4:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 19 (1:0); Левандовски, 33 (2:0); Ковнацки, 71 (3:0); Блащиковски, 82 (пенальти) (4:0).

Польша: Фабиански (Щенсны, 46), Рыбусь (Блащиковски, 74), Ционек, Беднарек (Паздан, 53), Еджейчик (Пищек, 46), Ковнацки, Горальски, Крыховяк (Желински, 77), Берешиньски, Милик, Левандовски (Теодорчик, 48).