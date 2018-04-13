Барселона может расстаться с Вальверде
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рискует остаться без работы. По информации Sport.es, стул зашатался после вылета "сине-гранатовых" из Лиги чемпионов - один из традиционных фаворитов турнира сенсационно проиграл в Риме со счётом 0:3. Более того, руководство каталонского клуба весьма болезненно реагирует на перспективы "Реала" выиграть престижный евротрофей третий год кряду.
Таким образом, 54-летнему специалисту необходимо оформить с "Барселоной" золотой дубль, а также надеяться на осечку "галактикос" в решающих матчах Лиги чемпионов. При таком сценарии Вальверде может сохранить за собой рабочее место.
Напомним, "Королевскому клубу" предстоит встретиться с мюнхенской "Баварией". Что касается внутреннего первенства, то "Барселона" является уверенным лидером Примеры, опережая ближайшего соперника на 11 очков. А в финале Кубка "блаугранас" сыграют с "Севильей".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
13.04.2018 18:47