Барселона может расстаться с Вальверде

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рискует остаться без работы. По информации Sport.es, стул зашатался после вылета "сине-гранатовых" из Лиги чемпионов - один из традиционных фаворитов турнира сенсационно проиграл в Риме со счётом 0:3. Более того, руководство каталонского клуба весьма болезненно реагирует на перспективы "Реала" выиграть престижный евротрофей третий год кряду.

Таким образом, 54-летнему специалисту необходимо оформить с "Барселоной" золотой дубль, а также надеяться на осечку "галактикос" в решающих матчах Лиги чемпионов. При таком сценарии Вальверде может сохранить за собой рабочее место.

Напомним, "Королевскому клубу" предстоит встретиться с мюнхенской "Баварией". Что касается внутреннего первенства, то "Барселона" является уверенным лидером Примеры, опережая ближайшего соперника на 11 очков. А в финале Кубка "блаугранас" сыграют с "Севильей".


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