Салихамиджич: Бавария сделает все, чтобы поехать в Киев. Футбол

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич надеется на то, что немецкий гранд сумеет взять реванш у "Реала" за минувший сезон.

"Это, безусловно, топ-соперник. В их команде выступают футболисты высочайшего уровня. Но и у нас очень хорошая команда. Я верю в наших парней, а наш тренер очень хорошо знает "Реал".

В прошлом году "Бавария" вылетела от них, в этому году хотим выступить лучше. Мы хотим выйти в финал. Относимся к сопернику с большим уважением, но не боимся его. Сделаем все, чтобы поехать в Киев", - заявил Салихамиджич в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, первый матч будет сыгран 25 апреля в Мюнхене, а уже 1 мая команды встретятся в Мадриде. Финальный поединок Лиги чемпионов состоится на НСК "Олимпийский" 26 мая.




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