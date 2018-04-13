Мончи: С Ливерпулем нужно повторить то, что мы сделали в матчах с Барселоной
Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи поделился мнением о жеребьевке полуфинала Лиги чемпионов. Руководство "волков" отдаёт должное своему сопернику, но и не забывает о собственных силах - на предыдущей стадии турнира итальянцы сенсационно обыграли "Барселону".
- Выглядит, как отличная возможность испытать эмоции, которых мы не испытывали много лет. Сделать это будет сложно, "Ливерпуль" - очень сильная команда. Нам нужно думать о себе и сделать то, что мы сделали в матчах с "Барселоной", - приводит слова Мончи официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч состоится 24 апреля в Ливерпуле, а уже 2 мая команды встретятся в Риме. Финальный поединок Лиги чемпионов состоится на НСК "Олимпийский" 26 мая.
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13.04.2018 17:23