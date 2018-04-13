Гелиос уволил Рахаева. Футбол

"Гелиос" объявил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Игоря Рахаева. Кроме самого наставника "солнечных", харьковский клуб покидают Сергей Яковенко, Евгений Покатилов и Максим Рахаев.

Отметим, что 44-летний специалист возглавил команду этой зимой, сразу же пригласив ряд опытных футболистов - в Харьков перебрались Сергей Погорелый, Денис Олейник и Антон Котляр. Руководство "Гелиоса" рассчитывало оказаться в призовой тройке и побороться за выход в Премьер-лигу.

Впрочем, подопечные Рахаева провалили старт весенней части сезона - смогли добыть лишь две победы в пяти встречах. Сейчас "Гелиос" занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая от призовой тройки на восемь очков. Отрыв может увеличиться уже завтра, когда конкуренты проведут свои матчи 27-го тура.