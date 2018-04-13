Гелиос уволил Рахаева. Футбол

"Гелиос" объявил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Игоря Рахаева. Кроме самого наставника "солнечных", харьковский клуб покидают Сергей Яковенко, Евгений Покатилов и Максим Рахаев.

Отметим, что 44-летний специалист возглавил команду этой зимой, сразу же пригласив ряд опытных футболистов - в Харьков перебрались Сергей Погорелый, Денис Олейник и Антон Котляр. Руководство "Гелиоса" рассчитывало оказаться в призовой тройке и побороться за выход в Премьер-лигу.

Впрочем, подопечные Рахаева провалили старт весенней части сезона - смогли добыть лишь две победы в пяти встречах. Сейчас "Гелиос" занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая от призовой тройки на восемь очков. Отрыв может увеличиться уже завтра, когда конкуренты проведут свои матчи 27-го тура.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Каррера: Стараюсь выполнять работу со страстьюКаррера: Стараюсь выполнять работу со страстью
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
Блок рекламы


Похожие новости
Хайнкес: Нас ждет встреча гигантов. ФутболХайнкес: Нас ждет встреча гигантов. Футбол
Артем Милевский: Динамо не хватает личностей и классных легионеров. ФутболАртем Милевский: Динамо не хватает личностей и классных легионеров. Футбол
Павелко: Желаю, чтобы работу арбитра на матче Шахтер - Динамо не заметили. ФутболПавелко: Желаю, чтобы работу арбитра на матче Шахтер - Динамо не заметили. Футбол
Роман Григорчук: Случился худший для нас сценарий. ФутболРоман Григорчук: Случился худший для нас сценарий. Футбол
Гончаренко: Могли совершить камбэк. ФутболГончаренко: Могли совершить камбэк. Футбол
Звезды украинского футбола сыграют в прощальном матче ГоряиноваЗвезды украинского футбола сыграют в прощальном матче Горяинова
Определился квартет полуфиналистов Лиги Европы. ФутболОпределился квартет полуфиналистов Лиги Европы. Футбол
Павелко: Идет тщательная подготовка проведения финалов Лиги чемпионов в Киеве. ФутболПавелко: Идет тщательная подготовка проведения финалов Лиги чемпионов в Киеве. Футбол
Сабо: Если назначать пенальти за 30 секунд до конца игры, то он должен быть стопроцентным. ФутболСабо: Если назначать пенальти за 30 секунд до конца игры, то он должен быть стопроцентным. Футбол
Чемпионат УПЛ ежегодно кадрово обновляется на 39,2%. ФутболЧемпионат УПЛ ежегодно кадрово обновляется на 39,2%. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости