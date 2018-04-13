Калиниченко: У Динамо есть реальный шанс вернуться в чемпионскую гонку

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, что может ждать болельщиков в ближайшем матче «Шахтера» и «Динамо».

«Думаю, нам можно ждать хорошей игры и полный стадион, — говорит Калиниченко. — Поддержка, вероятно, будет равной. У «Динамо» есть реальный шанс вернуться в чемпионскую гонку, но это непростая задача. «Шахтер» в этом году в ЧУ еще не пропускал, добыл много побед с крупным счетом. Также у горняков мощная атака и надежная оборона. Сравниваться с динамовской не смысла, это разные модели.

«Динамо» заметно набрало ход и будет небезосновательно претендовать на победу. Скорее всего, мы увидим агрессивную игру с первых минут. Игру от ножа. Главное, чтобы не было ситуаций, как когда-то со Степаненко и Ярмоленко. Преимущество киевлян в молодых и креативных ребятах в атаке. Это и Цыганков, и Шепелев. Единственное - под вопросом Шапаренко. Раньше к игре «Динамо» было больше вопросов, а сейчас все стабилизировалось. Все в порядке и в плане психологии. Если мяч будет больше находится на половине поля горняков, у них могут возникнуть серьезные проблемы. Правда, «Шахтер» все же сейчас предпочтительней, он опытнее, сыграннее. Но как показывает история, в таком матче все может быть».