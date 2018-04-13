Официально: Ковач возглавит Баварию с 1-го июля

"Бавария" подтвердила информацию о грядущей тренерской рокировке. Как сообщает пресс-служба немецкого гранда, преемником Юппа Хайнкеса станет наставник франкфуртского "Айнтрахта" Нико Ковач. Стороны заключили трёхлетний контракт, который вступит в силу с 1-го июля 2018-го года.

"Мы очень рады, что смогли заполучить Нико Ковача в качестве нового главного тренера "Баварии". Нико был игроком "Баварии", он хорошо знаком с многими работниками клуба, знает его структуру. Мы уверены, что он как раз тот тренер, который нужен для будущего "Баварии", - говорится в официальном заявлении.

Отметим, что у балканца действительно есть хорошие связи на "Альянц-Арене", поскольку спортивным директором клуба является его близкий товарищ Хасан Салихамиджич - они вместе выступали за "Баварию" с 2001 по 2003 гг.




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