Финский лыжник установил мировой рекорд в беге на 24 часа

Ханс Мяенпяя пробежал за сутки 472 км, обновив мировой рекорд

Финский лыжник Ханс Мяенпяя обновил мировой рекорд, пробежав за 24 часа 472 км, сообщает svenska.yle.fi.

Как отмечается в сообщении, Мяенпяя превзошел на 39 км предыдущее достижение, автором которого являлся другой представитель Финляндии Теему Виртанен.

Гонка стартовала в 10.00 12 апреля и завершилась в 10.00 13 апреля. Помимо Мяенпяя в ней приняли участие уже экс-рекордсмен мира Виртанен, а также норвежец Даниэль Странд. Виртанен сошел с дистанции после 7 часов и 140 км, Странд – после 20 часов.

Мировой рекорд суточного бега среди женщин также был побит. Финка Анни Ангерия за сутки преодолела 375,5 км.