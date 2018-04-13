Финский лыжник установил мировой рекорд в беге на 24 часа

Ханс Мяенпяя пробежал за сутки 472 км, обновив мировой рекорд

Финский лыжник установил мировой рекорд в беге на 24 часа
Фото: dumskaya.net

Финский лыжник Ханс Мяенпяя обновил мировой рекорд, пробежав за 24 часа 472 км, сообщает svenska.yle.fi.

Как отмечается в сообщении, Мяенпяя превзошел на 39 км предыдущее достижение, автором которого являлся другой представитель Финляндии Теему Виртанен.

Гонка стартовала в 10.00 12 апреля и завершилась в 10.00 13 апреля. Помимо Мяенпяя в ней приняли участие уже экс-рекордсмен мира Виртанен, а также норвежец Даниэль Странд. Виртанен сошел с дистанции после 7 часов и 140 км, Странд – после 20 часов.

Мировой рекорд суточного бега среди женщин также был побит. Финка Анни Ангерия за сутки преодолела 375,5 км.


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