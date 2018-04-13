Определились пары полуфиналистов Лиги Европы
Фавориты турнира – "Атлетико" и "Арсенал" сыграют между собой
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
"Марсель" - "Зальцбург"
"Арсенал" - "Атлетико"
Первые матчи состоятся на поле команд, указанных первыми.
Лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико", которые считаются фаворитами турнира, прежде никогда между собой не встречались, тогда как в истории противостояний французского "Марселя" и австрийского "Зальцбурга" преимущество на стороне австрийцев (1 победа, 1 ничья).
Встречи 1/2 финала Лиги Европы намечены на 26 апреля и 3 мая.
Финал 16 мая примет французский Лион.
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