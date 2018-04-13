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Определились пары полуфиналистов Лиги Европы Фавориты турнира – "Атлетико" и "Арсенал" сыграют между собой В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. Полуфинальные пары выглядят следующим образом: "Марсель" - "Зальцбург" "Арсенал" - "Атлетико" Первые матчи состоятся на поле команд, указанных первыми. Лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико", которые считаются фаворитами турнира, прежде никогда между собой не встречались, тогда как в истории противостояний французского "Марселя" и австрийского "Зальцбурга" преимущество на стороне австрийцев (1 победа, 1 ничья). Встречи 1/2 финала Лиги Европы намечены на 26 апреля и 3 мая. Финал 16 мая примет французский Лион.

LB.ua

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