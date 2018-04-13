Украина поднялась в рейтинге ФИФА

В опубликованном вчера новом рейтинге ФИФА Украина, обойдя Ирландию, Парагвай, Шотландию, Сербию и Иран, переместилась с 35-й строки мировой классификации на 30-ю.
 
Фото Украина поднялась в рейтинге ФИФА
Команда Андрея ШЕВЧЕНКО. Фото: из архива "СЭ"
Ряд изменений произошел в топ-группе команд. Так на 3-ю позицию вышла Бельгия, оттеснившая Португалию и Аргентину.
 
На два места поднялись Швейцария и Франция, опередившие Испанию и Польшу, которую в свою очередь обошло и Перу.
 
В первую двадцатку вошли Тунис, Уругвай и Голландия, вытеснившие из нее Швецию, Исландию и Уэльс.
 
РЕЙТИНГ-ЛИСТ ФИФА
(на 12 апреля)
 
Страна Баллы
 
1 (1). Германия 1533
 
2 (2). Бразилия 1384
 
3 (5). Бельгия 1346
 
4 (3). Португалия 1306
 
5 (4). Аргентина 1254
 
6 (8). Швейцария 1179
 
7 (9). Франция 1166
 
8 (6). Испания 1162
 
9 (10). Чили 1146
 
10 (6). Польша 1118
 
11 (11). Перу 1106
 
12 (12). Дания 1054
 
13 (16). Англия 1040
 
14 (23). Тунис 1012
 
15 (17). Мексика 1008
 
16 (13). Колумбия 989
 
17 (22). Уругвай 976
 
18 (15). Хорватия 975
 
19 (21). Голландия 969
 
20 (14). Италия 947
-------
30 (35). Украина 777
 
В скобках - место в предыдущем месяце.
 


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