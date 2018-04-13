Украина поднялась в рейтинге ФИФА

В опубликованном вчера новом рейтинге ФИФА Украина, обойдя Ирландию, Парагвай, Шотландию, Сербию и Иран, переместилась с 35-й строки мировой классификации на 30-ю.

Команда Андрея ШЕВЧЕНКО. Фото: из архива "СЭ"

Ряд изменений произошел в топ-группе команд. Так на 3-ю позицию вышла Бельгия, оттеснившая Португалию и Аргентину.

На два места поднялись Швейцария и Франция, опередившие Испанию и Польшу , которую в свою очередь обошло и Перу.

В первую двадцатку вошли Тунис, Уругвай и Голландия, вытеснившие из нее Швецию, Исландию и Уэльс.

РЕЙТИНГ-ЛИСТ ФИФА

(на 12 апреля)

Страна Баллы

1 (1). Германия 1533

2 (2). Бразилия 1384

3 (5). Бельгия 1346

4 (3). Португалия 1306

5 (4). Аргентина 1254

6 (8). Швейцария 1179

7 (9). Франция 1166

8 (6). Испания 1162

9 (10). Чили 1146

10 (6). Польша 1118

11 (11). Перу 1106

12 (12). Дания 1054

13 (16). Англия 1040

14 (23). Тунис 1012

15 (17). Мексика 1008

16 (13). Колумбия 989

17 (22). Уругвай 976

18 (15). Хорватия 975

19 (21). Голландия 969

20 (14). Италия 947

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30 (35). Украина 777

В скобках - место в предыдущем месяце.