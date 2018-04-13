Букмекеры продолжают верить в Льюиса Хэмилтона

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон считается фаворитом начинающегося Гран-при Китая, несмотря на неудачное начало сезона Формулы-1. Именно он возглавляет букмекерские списки.

Возможный успех Хэмилтона оценивают коэффициентом 2.00. Совсем рядом - главный (пока) триумфатор сезона, Себастьян Феттель из Ferrari (3.00). Далее идут два пилота Red Bull - Макс Ферстаппен (9.00) и Даниэль Риккьярдо (10.00). Замыкают "великолепную шестерку" два финна - Валттери Боттас (13.00) и Кими Райкконен (15.00).

Гран-при Китая начался сегодня пятничной практикой на шанхайской трассе, и победу в первом тренировочном заезде уже одержал Хэмилтон. Завтра утром состоится квалификация. Начало гонки - в воскресенье, в 9.10 по киевскому времени.