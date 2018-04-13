Артем Милевский: Динамо не хватает личностей и классных легионеров. Футбол

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский назвал плюсы и минусы киевской команды перед матчем с "Шахтером".

- Я бы сказал кратко, что команде сейчас не хватает личностей - таких, которые были раньше. Не хватает классных легионеров, как в мое время - Юссуф, Еременко, Нинкович, Эль-Каддури, Данило, Бетао. Это были отличные легионеры, которые помогали нам делать результат.

Сильная сторона "Динамо" - хороший тренер. Удачи Александру Николаевичу Хацкевичу в игре с "Шахтером" и в будущем. Сейчас у него молодый коллектив, который в будущем должен быть боевым и добиваться новых побед. Но пока рановато.

Матчей "Шахтера" я видел больше, потому что они играли в Лиге чемпионов. Все, что у них было, там и осталось. В защите прилично играют украинские ребята, очень хороший вратарь Пятов. А впереди бразильцы, которые делают самбу, как и раньше. Здорово, что у "Шахтера" сохранился этот стиль. Очень хороший и интересный футбол, - подытожил Милевский в интервью телеканалу "Футбол 1".