Павелко: Желаю, чтобы работу арбитра на матче Шахтер - Динамо не заметили. Футбол
Президент ФФУ Андрей Павелко, который завтра в Харькове посетит матч "Шахтер" - "Динамо", поделился своими ожиданиями от центрального поединка всего чемпионата.
- Хочу пожелать болельщикам, чтобы они получили максимальное удовольствие от самой игры и не заметили работу арбитра. За это я больше всего переживаю. Переживаю и за наших сборников, которые играют в обеих командах. Они обязаны быть в хорошей форме перед играми за сборную.
Я буду болеть за обе команды, в которых играют наши ребята. Буду переживать за то, чтобы футбол давал эмоции счастья, а не скандалы или какие-то судейские решения. Они не должны отвлекать наших болельщиков от игры любимых команд, - сказал Павелко каналу "Футбол 1".
Напомним, "Шахтер" и "Динамо" рассудит бригада во главе с харьковским арбитром Константином Трухановым.
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