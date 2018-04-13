Павелко: Желаю, чтобы работу арбитра на матче Шахтер - Динамо не заметили. Футбол

Президент ФФУ Андрей Павелко, который завтра в Харькове посетит матч "Шахтер" - "Динамо", поделился своими ожиданиями от центрального поединка всего чемпионата.

- Хочу пожелать болельщикам, чтобы они получили максимальное удовольствие от самой игры и не заметили работу арбитра. За это я больше всего переживаю. Переживаю и за наших сборников, которые играют в обеих командах. Они обязаны быть в хорошей форме перед играми за сборную.

Я буду болеть за обе команды, в которых играют наши ребята. Буду переживать за то, чтобы футбол давал эмоции счастья, а не скандалы или какие-то судейские решения. Они не должны отвлекать наших болельщиков от игры любимых команд, - сказал Павелко каналу "Футбол 1".

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" рассудит бригада во главе с харьковским арбитром Константином Трухановым.