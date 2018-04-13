Роман Григорчук: Случился худший для нас сценарий. Футбол

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук прокомментировал поражение в первом матче полуфинала Кубка Азербайджана против бакинского «Нефтчи» (1:2).

«В данный момент не намерен делать подробный анализ. Никому из футболистов не могу сказать ничего негативного. Футболисты были мотивированными. Ситуация не критическая. Мы очень хорошо начали игру. К большому сожалению, не сумели воспользоваться своими моментами, а вместо этого «подарили» гол сопернику. Случился худший для нас сценарий. Но в ответном матче сделаем все, что в наших силах.

Я категорически не согласен с тем, что мои футболисты были недостаточно ответственны. Они сделали все, что в их силах. Если футболист не может завершить атаку, значит, не хватает мастерства. Молодые же порой допускают ошибки.

Не буду давать прогнозы по поводу ответной встречи. Повторюсь, ничего трагичного не произошло. Сегодня я увидел, что у нас были шансы. Сделаем все, чтобы в ответном матче сыграть более качественно и забить минимум два гола. Нужно лишь повысить мастерство для завершения атак», - заявил Григорчук.