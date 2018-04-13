Кубок Стэнли: Вашингтон уступает Коламбусу, Тампа переигрывает Нью-Джерси

Пять матчей первого раунда плей-офф состоялись в Национальной хоккейной лиге.

"Нэшвилл" - "Колорадо" - 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Счет серии 1:0

Дубль Филипа Форсберга в третьем периоде помог "Нэшвиллу" обыграть "Колорадо". В ворота "Эвеланш" забивали Остин Уотсон, Крэйг Смит и Колтон Сиссонс. В составе "Лавин" отличились Никита Задоров и Блэйк Комо.

"Вашингтон" - "Коламбус" - 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Счет серии 0:1

Дубля Евгения Кузнецова оказалось не достаточно для того, что "Вашингтон" не проиграл "Коламбусу". Артемий Панарин вывел "Блю Джекетс" вперед в серии на 7-й минуте овертайма. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил за матч 27 бросков по воротам. Александр Овечкин в составе столичного клуба очков не набирал.

"Бостон" - "Торонто" - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Счет серии 1:0

Гол и две голевые передачи Давида Пастрняка помогли "Бостону" выйти вперед в серии с "Торонто". Зак Хаймен смог ответить лишь на первый гол "Брюинз" в исполнении Брэда Маршана. Дэвид Беккес, Шон Курали и Дэвид Кейчи помогли Пастрняку разделаться с соперниками.

"Тампа" - "Нью-Джерси" - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Счет серии 1:0

Ондржей Палат, Тайлер Джонсон, Янни Гурд, Алекс Киллорн и Никита Кучеров забивали в ворота "Нью-Джерси", а кипер "Молний" Андрей Василевский сделал за матч 29 сейвов. В составе "Дьяволов" в своем дебютном плей-офф отличился Тэйлор Холл. Еще одна шайба за Трэвисом Зейджаком.

"Анахайм" - "Сан-Хосе" - 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Счет серии 0:1

25 сэйвов голкипера "Сан-Хосе" Мартина Джонса помогли "Шаркс" переиграть "Анахайм". Этот шатаут стал для вратаря 4-м в сезоне. Дубль на счету Эвандера Кейна. Еще одну шайбу за собой оставил Брент Бернс.