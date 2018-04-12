В Киеве установили рекорд Украины по прыжкам на скакалке

В мероприятии приняли участие чемпионка по плаванию Яна Клочкова и альпинистка Татьяна Яловчак.

Рекорд Украины по прыжкам на скакалке установили в Киеве 12 апреля. Для участия в мероприятии привлекли почти 2 тысячи участников, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Специалисты Национального реестра рекордов зафиксировали рекорд. Всего в мероприятии приняли участие 1832 девушек и женщин.

Фото: mon.gov.ua

"Мероприятие заинтересовало как известных спортсменок, так и неравнодушных к спорту женщин. Это помогло нам провести такую масштабную акцию", - сказал заместитель министра образования Роман Греба.

Фото: mon.gov.ua

Участие в мероприятии, в частности, приняли чемпионка по плаванию Яна Клочкова и альпинистка Татьяна Яловчак.

Участники также провели личные соревнования по прыжкам на скакалке.

Напомним, в марте житель Коломыи установил рекорд Украины, проплыв подо льдом 61 метр.




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