В Киеве установили рекорд Украины по прыжкам на скакалке
В мероприятии приняли участие чемпионка по плаванию Яна Клочкова и альпинистка Татьяна Яловчак.
Рекорд Украины по прыжкам на скакалке установили в Киеве 12 апреля. Для участия в мероприятии привлекли почти 2 тысячи участников, сообщает пресс-служба Министерства образования.
Специалисты Национального реестра рекордов зафиксировали рекорд. Всего в мероприятии приняли участие 1832 девушек и женщин.
"Мероприятие заинтересовало как известных спортсменок, так и неравнодушных к спорту женщин. Это помогло нам провести такую масштабную акцию", - сказал заместитель министра образования Роман Греба.
Участие в мероприятии, в частности, приняли чемпионка по плаванию Яна Клочкова и альпинистка Татьяна Яловчак.
Участники также провели личные соревнования по прыжкам на скакалке.
Напомним, в марте житель Коломыи установил рекорд Украины, проплыв подо льдом 61 метр.
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12.04.2018 22:18