Определился квартет полуфиналистов Лиги Европы. Футбол

Прошедшие поединки были насыщены событиями

Определился квартет полуфиналистов Лиги Европы

Состоялись ответные поединки стадии 14 финала Лиги Европы.

Надо отметить, что безумие четвертьфиналов Лиги Чемпионов частично передалось и этому турниру.

Хоккейной результативностью отметился матч в Марселе, где местный одноименный клуб принимал немецкий "РБ Лейпциг", и к 9-й минуте выигрывал 2:1.

При этом два мяча было на счету футболистов гостей. Однако, один из них был забит в свои ворота.

На полчаса команды взяли паузу, которую на 38-й минуте прервал марселец Товен 3:1.

Счет уже не устраивал гостей. И на 55-й минуте француз Огюстен, выступающий за немецкую команду, временно сделал для "РБ Лейпциг" счет приемлемый для выхода в полуфинал 3:2.

С этим был не согласен капитан "Марселя" Пайе, спустя 5 минут вновь увеличивший разрыв в счете до двух мячей 4:2.

Установил окончательный результат в матче на 94-й минуте японец Сакаи 5:2.

В поединке австрийского "Зальцбурга" и римского "Лацио" казалось интрига умерла на 55-й минуте, когда форвард гостей Иммобиле вывел "лациале" вперед 0:1 и по сумме двух матчей 2:5.

Однако, игроки "Зальцбурга" сделали невозможное – в течение последующих 22-х минут четырежды огорчив голкипера "Лацио" Стракошу 4:1.

И сенсационно, по сумме двух матчей в полуфинал выходит австрийский клуб.

Заставил поволноваться своих болельщиков лондонский "Арсенал".

Прилетев в Москву с комфортным преимуществом после первого матча (4:1), "канониры" к 50-й минуте уже проигрывали ЦСКА 0:2.

Успокоил нерв матча Уэлбек, на 75-й минуте забив первый гол "Арсенала".

Точку в поединке поставил на второй компенсированной минуте Ремзи 2:2.

Немного не хватило лиссабонскому "Спортингу", чтобы совершить еще одну сенсацию.

К 28-й минуте хозяева, усилиями Монтеро выигрывали у мадридского "Атлетико" 1:0.

Всего одного мяча не хватало хозяевам, чтобы перевести матч как минимум в овертайм.

Однако, "матрасники" удержали приемлемый для них результат.

Жеребьевка полуфинальной стадии турнира пройдет в пятницу.


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