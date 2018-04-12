Определился квартет полуфиналистов Лиги Европы. Футбол

Прошедшие поединки были насыщены событиями

Состоялись ответные поединки стадии 14 финала Лиги Европы.

Надо отметить, что безумие четвертьфиналов Лиги Чемпионов частично передалось и этому турниру.

Хоккейной результативностью отметился матч в Марселе, где местный одноименный клуб принимал немецкий "РБ Лейпциг", и к 9-й минуте выигрывал 2:1.

При этом два мяча было на счету футболистов гостей. Однако, один из них был забит в свои ворота.

На полчаса команды взяли паузу, которую на 38-й минуте прервал марселец Товен 3:1.

Счет уже не устраивал гостей. И на 55-й минуте француз Огюстен, выступающий за немецкую команду, временно сделал для "РБ Лейпциг" счет приемлемый для выхода в полуфинал 3:2.

С этим был не согласен капитан "Марселя" Пайе, спустя 5 минут вновь увеличивший разрыв в счете до двух мячей 4:2.

Установил окончательный результат в матче на 94-й минуте японец Сакаи 5:2.

В поединке австрийского "Зальцбурга" и римского "Лацио" казалось интрига умерла на 55-й минуте, когда форвард гостей Иммобиле вывел "лациале" вперед 0:1 и по сумме двух матчей 2:5.

Однако, игроки "Зальцбурга" сделали невозможное – в течение последующих 22-х минут четырежды огорчив голкипера "Лацио" Стракошу 4:1.

И сенсационно, по сумме двух матчей в полуфинал выходит австрийский клуб.

Заставил поволноваться своих болельщиков лондонский "Арсенал".

Прилетев в Москву с комфортным преимуществом после первого матча (4:1), "канониры" к 50-й минуте уже проигрывали ЦСКА 0:2.

Успокоил нерв матча Уэлбек, на 75-й минуте забив первый гол "Арсенала".

Точку в поединке поставил на второй компенсированной минуте Ремзи 2:2.

Немного не хватило лиссабонскому "Спортингу", чтобы совершить еще одну сенсацию.

К 28-й минуте хозяева, усилиями Монтеро выигрывали у мадридского "Атлетико" 1:0.

Всего одного мяча не хватало хозяевам, чтобы перевести матч как минимум в овертайм.

Однако, "матрасники" удержали приемлемый для них результат.

Жеребьевка полуфинальной стадии турнира пройдет в пятницу.