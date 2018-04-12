Сборной Украины по тяжелой атлетике ограничат квоты на Олимпиаду-2020 в Токио

IWF разработала новое правило по количеству квот для стран с многочисленными допинговыми нарушениями

Сборной Украины по тяжелой атлетике ограничат квоты на Олимпиаду-2020 в Токио
Александр Пелешенко (Украина) - один из уличенных в применении допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разработала новое правило, которое будет устанавливать количество квот для стран с многочисленными допинговыми нарушениями.

Согласно этим критериям, страна, у атлетов которой было выявлено 20 и более допинговых нарушений в период с 2008 по 2020 годы, может быть представлена на Олимпиаде-2020 двумя атлетами - одним мужчиной и одной женщиной.

В эту категория входят сборные РоSSии, Казахстана, Азербайджана, Армении и Беларуси.

Странам с 10-19 допинговыми нарушениями будет разрешено отправить на Игры двух мужчин и двух женщин.

Согласно этим критериям, сборная Украины по тяжелой атлетике из-за нарушений антидопинговых правил будет представлена четырьмя спортсменами на Олимпийских играх в Токио-2020, сообщает Reuters.


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