Сборной Украины по тяжелой атлетике ограничат квоты на Олимпиаду-2020 в Токио
IWF разработала новое правило по количеству квот для стран с многочисленными допинговыми нарушениями
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разработала новое правило, которое будет устанавливать количество квот для стран с многочисленными допинговыми нарушениями.
Согласно этим критериям, страна, у атлетов которой было выявлено 20 и более допинговых нарушений в период с 2008 по 2020 годы, может быть представлена на Олимпиаде-2020 двумя атлетами - одним мужчиной и одной женщиной.
В эту категория входят сборные РоSSии, Казахстана, Азербайджана, Армении и Беларуси.
Странам с 10-19 допинговыми нарушениями будет разрешено отправить на Игры двух мужчин и двух женщин.
Согласно этим критериям, сборная Украины по тяжелой атлетике из-за нарушений антидопинговых правил будет представлена четырьмя спортсменами на Олимпийских играх в Токио-2020, сообщает Reuters.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
12.04.2018 18:24
12.04.2018 22:18