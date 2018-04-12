Пирло: Я бы тоже сгорел от эмоций

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло признался в интервью итальянским СМИ , что будь он вчера на поле в матче с "Реалом" (3:1), он бы сам разразился сумасшедшими эмоциями.

Напомним, что на последних минутах встречи арбитр матча назначил пенальти в ворота бьянконери, который выбил итальянский клуб из Лиги чемпионов.

"Каждая команда хочет побеждать, - цитирует Пирло итальянская пресса. - Это желание есть у каждой команды.

Судья мог назначить пенальти, а мог и не назначать. Я думаю в таких матчах рефери должен пропускать такие моменты.

Если бы я вчера был на поле, то сгорел бы от эмоций. Когда вы играете такую игру, а затем теряете шанс за 10 секунд до конца матча, это может сделать вас сумасшедшим".