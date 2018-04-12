Пирло: Я бы тоже сгорел от эмоций

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло признался в интервью итальянским СМИ, что будь он вчера на поле в матче с "Реалом" (3:1), он бы сам разразился сумасшедшими эмоциями.

Напомним, что на последних минутах встречи арбитр матча назначил пенальти в ворота бьянконери, который выбил итальянский клуб из Лиги чемпионов.

"Каждая команда хочет побеждать, - цитирует Пирло итальянская пресса. - Это желание есть у каждой команды.

Судья мог назначить пенальти, а мог и не назначать. Я думаю в таких матчах рефери должен пропускать такие моменты.

Если бы я вчера был на поле, то сгорел бы от эмоций. Когда вы играете такую игру, а затем теряете шанс за 10 секунд до конца матча, это может сделать вас сумасшедшим".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Каррера: Стараюсь выполнять работу со страстьюКаррера: Стараюсь выполнять работу со страстью
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Серхио Рамос: Барселона тоже не устраивала нам чемпионский коридор. ФутболСерхио Рамос: Барселона тоже не устраивала нам чемпионский коридор. Футбол
Ван дер Варт: Дайте 500 миллионов и я тоже приведу команду в четвертьфинал ЛЧ. ФутболВан дер Варт: Дайте 500 миллионов и я тоже приведу команду в четвертьфинал ЛЧ. Футбол
Сеуканд: При такой поддержке мне тоже хочется выйти на ледСеуканд: При такой поддержке мне тоже хочется выйти на лед
Андреа Пирло завершил игровую карьеру. ФутболАндреа Пирло завершил игровую карьеру. Футбол
Никита Новиков: Накал эмоций давал о себе знатьНикита Новиков: Накал эмоций давал о себе знать
Санжар: Эмоций совсем мало, даже сил радоваться нет. ФутболСанжар: Эмоций совсем мало, даже сил радоваться нет. Футбол
Футболист Андреа Пирло объявил о завершении карьерыФутболист Андреа Пирло объявил о завершении карьеры
Андреа Пирло объявил, что завершит карьеру в декабре. ФутболАндреа Пирло объявил, что завершит карьеру в декабре. Футбол
Хацкевич: В первом тайме было больше эмоций, чем умного футболаХацкевич: В первом тайме было больше эмоций, чем умного футбола
Кочетов известил ФФУ, что Динамо не поедет в Мариуполь, Франков - тоже против. ФутболКочетов известил ФФУ, что Динамо не поедет в Мариуполь, Франков - тоже против. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости