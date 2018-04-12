Павелко: Идет тщательная подготовка проведения финалов Лиги чемпионов в Киеве. Футбол

Очередным шагом для развития женского футбола в Украине должен стать финал Лиги Чемпионов среди представительниц прекрасного пола. 24 мая две сильнейшие команды Европы разыграют трофей в Киеве . А сегодня, 12 апреля, в Доме футбола вручили 200 билетов на этот матч. Из рук первой леди страны Марины Порошенко и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко их получили дети-инвалиды, а также переселенцы из Донбасса и дети участников АТО. Возможность посетить финал получат и юные украинские футболистки.

Андрей Павелко, президент ФФУ:

- Тур по Украине кубков Лиги чемпионов, как женской, так и мужской, был предложен Петром Порошенко, чтобы все украинские города присоединились к этому празднику футбола. Сейчас идет тщательная подготовка всего, что касается самих матчей. На данный момент все вопросы решены.