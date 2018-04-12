Павелко: Идет тщательная подготовка проведения финалов Лиги чемпионов в Киеве. Футбол

Очередным шагом для развития женского футбола в Украине должен стать финал Лиги Чемпионов среди представительниц прекрасного пола. 24 мая две сильнейшие команды Европы разыграют трофей в Киеве. А сегодня, 12 апреля, в Доме футбола вручили 200 билетов на этот матч. Из рук первой леди страны Марины Порошенко и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко их получили дети-инвалиды, а также переселенцы из Донбасса и дети участников АТО. Возможность посетить финал получат и юные украинские футболистки.

Андрей Павелко, президент ФФУ:

- Тур по Украине кубков Лиги чемпионов, как женской, так и мужской, был предложен Петром Порошенко, чтобы все украинские города присоединились к этому празднику футбола. Сейчас идет тщательная подготовка всего, что касается самих матчей. На данный момент все вопросы решены.


Terrikon со ссылкой на ТК "Футбол"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Каррера: Стараюсь выполнять работу со страстьюКаррера: Стараюсь выполнять работу со страстью
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Сабо: Если назначать пенальти за 30 секунд до конца игры, то он должен быть стопроцентным. ФутболСабо: Если назначать пенальти за 30 секунд до конца игры, то он должен быть стопроцентным. Футбол
Чемпионат УПЛ ежегодно кадрово обновляется на 39,2%. ФутболЧемпионат УПЛ ежегодно кадрово обновляется на 39,2%. Футбол
Украина (U-15): Пятнадцатилетние приступили к работе. ФутболУкраина (U-15): Пятнадцатилетние приступили к работе. Футбол
Дель Пьеро: Не понимаю слова Буффона. ФутболДель Пьеро: Не понимаю слова Буффона. Футбол
Кроос: Буффону придется смириться с этимКроос: Буффону придется смириться с этим
Палоп: Севилья вылетела из Лиги чемпионов из-за каких-то мелочей. ФутболПалоп: Севилья вылетела из Лиги чемпионов из-за каких-то мелочей. Футбол
Метревели: Главная проблема Динамо - опорная зона. ФутболМетревели: Главная проблема Динамо - опорная зона. Футбол
Роббен: Это Лига чемпионов, здесь все должно быть идеальноРоббен: Это Лига чемпионов, здесь все должно быть идеально
Алан Патрик: Буду рад, если Мораес перейдет в Шахтер. ФутболАлан Патрик: Буду рад, если Мораес перейдет в Шахтер. Футбол
Якимив: В нашей шестерке лишь Сталь и Карпаты показывают содержательный футболЯкимив: В нашей шестерке лишь Сталь и Карпаты показывают содержательный футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости