Симеоне: Не сожалею о решении Торреса
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не сожалеет о будущем расставании с форвардом команды Фернандо Торресом, который заявил, что покидает клуб.
34-летний нападающий заявил, что покинет мадридский клуб в конце сезона во второй раз.
"Я не сожалею об этой ситуации, - цитирует Симеоне Marca. - Моя цель и мотивация - поднять "Атлетико" настолько высоко, насколько можно. Болельщики должны быть счастливы.
Я чувствую ответственность за то, что Торрес вернулся в клуб, поскольку я был одним из главных сторонников этого. В какой-то степени я являюсь участником этого решения.
У меня нет никаких сожалений по поводу его решения. Я восхищаюсь Фернандо, как и все болельщики "Атлетико". Он икона клуба и останется ею навсегда".
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