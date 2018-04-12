Симеоне: Не сожалею о решении Торреса

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не сожалеет о будущем расставании с форвардом команды Фернандо Торресом, который заявил, что покидает клуб.

34-летний нападающий заявил, что покинет мадридский клуб в конце сезона во второй раз.

"Я не сожалею об этой ситуации, - цитирует Симеоне Marca. - Моя цель и мотивация - поднять "Атлетико" настолько высоко, насколько можно. Болельщики должны быть счастливы.

Я чувствую ответственность за то, что Торрес вернулся в клуб, поскольку я был одним из главных сторонников этого. В какой-то степени я являюсь участником этого решения.

У меня нет никаких сожалений по поводу его решения. Я восхищаюсь Фернандо, как и все болельщики "Атлетико". Он икона клуба и останется ею навсегда".


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