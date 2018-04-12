Аньелли: УЕФА против итальянских клубов
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли считает, что результат встречи его команды с "Релом" является свидетельством того, что УЕФА против итальянских клубов.
Несмотря на победу в Мадриде (3:1), туринский клуб покинул Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала из-за спорного пенальти назначенного на последних минутах встречи.
"Речь идет не об одном или двух моментах, - цитирует Аньелли ESPN FC. - В таком большом турнире, который приносит столько денег и престижа, мы не можем допустить, чтобы происходили такие инциденты.
УЕФА пытается доказать, что он беспристрастен и продолжает назначать судей, которые выступают против итальянских клубов.
Не только "Юве", но и "Рома" в матче с "Барселоной" испытало это на себе. Если это проблема и у УЕФА не хватает хороших судей, мы можем предложить их обучить".
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