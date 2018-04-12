Чемпионат УПЛ ежегодно кадрово обновляется на 39,2%. Футбол

Такие результаты анализа Международного центра спортивных исследований. Новый «месячный отчет» CIES посвящен вопросу кадровой стабильности составов команд топ-31 европейского чемпионата. Уже традиционно период анализа ограничен 2009-2017 годами.

Согласно опубликованным материалам, в указанный период времени составы команд Чемпионата УПЛ ежегодно обновлялись на 39,2% (здесь речь идет не о заявке, а о фактической участие футболистов в матчах). По этому показателю Лига одна из последних на континенте, что, очевидно, является позитивным сигналом, поскольку свидетельствует о кадровой стабильности.

В одной из таблиц нашлось место двум украинским командам: в 2013-м году состав «Таврии» изменился только на 4,3%, а в 2015-м состав «Карпат» на 4,8%.

Наконец вспомним еще один интересный аспект с нового исследования CIES: в 2016-м году состав «Шахтера» изменился на 24,1%, и в сезоне 2016/17 гг. дончане выиграли национальное «золото». Упомянутый показатель - 24,1% - ниже общего (39,2%), показывая, что залогом успеха непременно должно быть кадровая стабильность.


Terrikon со ссылкой на УПЛ


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