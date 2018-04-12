U-20: Сборная Украины в Финляндии поборется за путевку в Польшу

Юношеская сборная Украины U-19, благодаря успешному выступлению в отборочном элит-раунде в Румынии, квалифицировалась на Евро-2018 в Финляндии. Теперь подопечные Александра Петракова сыграют в финальной части турнира, который пройдет с 16 по 29 июля.

Турнир в Финляндии также станет квалификацией к чемпионату мира 2019 среди игроков до 20 лет в зоне УЕФА .

ЧМ-2019 (U-20) будет проходить с 25 мая по 16 июня 2019 года в шести городах Польши . Матчи мирового чемпионата будут принимать Люблин, Лодзь, Гдыня, Тыхы, Быдгощ и Любин. Участие в ЧМ-2019 примут 24 команды из шести конфедераций.

Европу в турнире будут представлять шесть сборных. Одна из них уже известна, это - хозяин соревнований, команда Польши . Подопечным Александра Петракова для квалификации на мировое первенство надо попасть в пятерку лучших по итогам чемпионата Европы. То есть либо пробиться в полуфинал, или победить в матче за пятое место (в нем встретятся третьи команды групп Евро-2018 (U-19). Соперники сборной Украины на форуме в Финляндии станут известны 30 мая.

Что касается остальных участников ЧМ-2019 (U-20), то по четыре пропуска получили Африка, Азия, Южная Америка и зона КОНКАКАФ, две путевки имеет Океания.

Действующим чемпионом мира среди сборных U-20 является команда Англии, которая завоевала этот титул на последний мировом первенстве 2017 года в Южной Корее.