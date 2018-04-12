НХЛ продолжит вручать награды в Вегасе

НХЛ продолжит проводить церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе в течение трех лет и не исключает, что будет организовывать там и другие мероприятия, сообщает официальный сайт лиги.

Церемония вручения индивидуальных наград НХЛ 2018 года состоится 20 июня в концертном зале гостиницы Hard Rock Hotel & Casino. Ее будут транслировать в Канаде и США .

НХЛ уже десять лет сотрудничает с властями Лас-Вегаса и совместная работа продолжится еще три года, заявил в среду комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

Беттмэн объявил об этом перед матчем №1 первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли Западной конференции между "Вегас Голден Найтс" и "Лос-Анджелес Кингз". "Голден Найтс" вышли в плей-офф в дебютном сезоне.