НХЛ продолжит вручать награды в Вегасе

НХЛ продолжит проводить церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе в течение трех лет и не исключает, что будет организовывать там и другие мероприятия, сообщает официальный сайт лиги.

Церемония вручения индивидуальных наград НХЛ 2018 года состоится 20 июня в концертном зале гостиницы Hard Rock Hotel & Casino. Ее будут транслировать в Канаде и США.

НХЛ уже десять лет сотрудничает с властями Лас-Вегаса и совместная работа продолжится еще три года, заявил в среду комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

Беттмэн объявил об этом перед матчем №1 первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли Западной конференции между "Вегас Голден Найтс" и "Лос-Анджелес Кингз". "Голден Найтс" вышли в плей-офф в дебютном сезоне.

Церемонии вручения наград НХЛ проходили в Лас-Вегасе в гостиницах Palms Hotel (с 2009 по 2011 годы), Wynn Las Vegas (2012, 2014), MGM Grand (2015), Hard Rock Hotel & Casino (2016) и на стадионе T-Mobile Arena (2017).


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