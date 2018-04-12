Кроос: Буффону придется смириться с этим
Полузащитник "Реала" Тони Кроос считает, что голкиперу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону придется смириться с пенальти в ворота туринского клуба и красной карточкой, которую при этом заработал вратарь итальянского клуба.
Напомним, что Буффон был удален с поля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" за эмоциональные выпады в сторону арбитра матча, который назначил пенальти в ворота "Юве" на последних минутах, лишивший команду возможности выйти в полуфинал.
"Конечно, эмоционально для "Ювентуса" сложно принять пенальти на последних минутах такого матча, - цитирует Крооса итальянская пресса. - Они провели фантастический матч, но в итоге, я думаю, Буффон будет горд тем, чего он добился в своей карьере и чего достиг.
Тем не менее, ему придется смириться с тем, что пенальти был, как бы это ни тяжело принять".
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