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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Джорджа Хилла (Кливленд), Стивена Адамса (Оклахома), Лаури Маркканена (Чикаго), Йонаса Валанчюнаса (Торонто), Уилла Бартона (Денвер), Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан), Рассела Уэстбрука (Оклахома) и Карла-Энтони Таунса (Миннесота). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись двенадцать матчей регулярного чемпионата. Бостон - Бруклин - 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27)

Кливленд - Нью-Йорк - 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26)

Майами - Торонто - 116:109 ОТ (27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4)

Орландо - Вашингтон - 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17)

Филадельфия - Милуоки - 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20)

Чикаго - Детройт - 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25)

Миннесота - Денвер - 112:106 ОТ (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5)

Нью-Орлеан - Сан-Антонио - 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26)

Оклахома-Сити - Мемфис - 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27)

Клипперс - Лейкерс - 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23)

Портленд - Юта - 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34)

Сакраменто - Хьюстон - 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20)/

Terrikon

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