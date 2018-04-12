Ступар: Арбитр вернул долг Реалу

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал наиболее спорный эпизод вчерашнего матча Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус" (1:3).

"Конечно, формальные причины для назначения пенальти там были. Защитник до мяча вообще не дотянулся, а игрока завалил. Основания у арбитра были однозначно. И разговоры о том, что судья придумал пенальти – глупость.

Но, если быть откровенным, я бы в такой ситуации 11-метровый не поставил. Именно по духу игры. Если ты чувствуешь игру, управляешь игрой, то стараешься не навредить. Всем хотелось продолжения, еще полчаса такого матча. И, как мне кажется, если бы не эпизод с неназначенным пенальти в первом тайме, когда Роналду откровенно оттолкнули руками, то здесь бы арбитр точно не решился давать 11-метровый. А так он это в себе держал – наверняка ассистенты ему в перерыве сказали: "Куда ты смотрел?". Вот он и решил вернуть долг. Это на уровне психологии", - считает Ступар.

Напомним, уже в компенсированное ко второму тайму время Майкл Оливер назначил пенальти в ворота туринской команды - британский рефери посчитал, что Мехди Бенатиа подтолкнул Лукаса Васкеса.