Палоп: Севилья вылетела из Лиги чемпионов из-за каких-то мелочей. Футбол
Бывший голкипер "Севильи" Андрес Палоп похвалил андалузцев за нынешнюю еврокубковую кампанию. По мнению 44-летнего испанца, футболисты могут гордиться выступлением команды в Лиге чемпионов.
Напомним, на "Альянц Арене" "Севилья" и "Бавария" разошлись миром, но в полуфинал прошли более опытные мюнхенцы, которые неделей ранее одержали выездную победу.
- "Севилья" покидает турнир с чувством гордости. Она отлично выступила в Лиге чемпионов и вылетела лишь из-за каких-то мелочей, - цитирует Палопа пресс-служба УЕФА.
"Бавария" - "Севилья" 0:0 (0:0)
"Бавария": Ульрайх; Боатенг; Хуммельс; Рафинья (Зюле, 87); Хави Мартинес; Киммих; Роббен; Мюллер; Рибери (Тьяго Алькантара, 71); Родригес Х.; Левандовски Р. (Вагнер, 77)
"Севилья": Сорья; Эскудеро; Сарабия (Сандро, 70); Лангле; Меркадо; Банега; Н`Зонзи; Корреа (до 92); Васкес (Нолито, 81); Бен-Йедер (Муриэль, 65); Навас
Предупреждения: Вагнер, 93 - Меркадо, 2; Н`Зонзи, 11; Банега, 82
Удаления: - Корреа, 92
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12.04.2018 11:31