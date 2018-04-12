Палоп: Севилья вылетела из Лиги чемпионов из-за каких-то мелочей. Футбол

Бывший голкипер "Севильи" Андрес Палоп похвалил андалузцев за нынешнюю еврокубковую кампанию. По мнению 44-летнего испанца, футболисты могут гордиться выступлением команды в Лиге чемпионов.

Напомним, на "Альянц Арене" "Севилья" и "Бавария" разошлись миром, но в полуфинал прошли более опытные мюнхенцы, которые неделей ранее одержали выездную победу.

- "Севилья" покидает турнир с чувством гордости. Она отлично выступила в Лиге чемпионов и вылетела лишь из-за каких-то мелочей, - цитирует Палопа пресс-служба УЕФА.

"Бавария" - "Севилья" 0:0 (0:0)

"Бавария": Ульрайх; Боатенг; Хуммельс; Рафинья (Зюле, 87); Хави Мартинес; Киммих; Роббен; Мюллер; Рибери (Тьяго Алькантара, 71); Родригес Х.; Левандовски Р. (Вагнер, 77)

"Севилья": Сорья; Эскудеро; Сарабия (Сандро, 70); Лангле; Меркадо; Банега; Н`Зонзи; Корреа (до 92); Васкес (Нолито, 81); Бен-Йедер (Муриэль, 65); Навас

Предупреждения: Вагнер, 93 - Меркадо, 2; Н`Зонзи, 11; Банега, 82
Удаления: - Корреа, 92




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Каррера: Стараюсь выполнять работу со страстьюКаррера: Стараюсь выполнять работу со страстью
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Метревели: Главная проблема Динамо - опорная зона. ФутболМетревели: Главная проблема Динамо - опорная зона. Футбол
Роббен: Это Лига чемпионов, здесь все должно быть идеальноРоббен: Это Лига чемпионов, здесь все должно быть идеально
Алан Патрик: Буду рад, если Мораес перейдет в Шахтер. ФутболАлан Патрик: Буду рад, если Мораес перейдет в Шахтер. Футбол
Монтелла: Севилья покидает ЛЧ с высоко поднятой головойМонтелла: Севилья покидает ЛЧ с высоко поднятой головой
Якимив: В нашей шестерке лишь Сталь и Карпаты показывают содержательный футболЯкимив: В нашей шестерке лишь Сталь и Карпаты показывают содержательный футбол
Юпп Хайнкес: Мы не нервничали. ФутболЮпп Хайнкес: Мы не нервничали. Футбол
Зидан: Ни на секунду не сомневался в том, что Реал пройдет дальше. ФутболЗидан: Ни на секунду не сомневался в том, что Реал пройдет дальше. Футбол
Долги стадиона "Арена Львов" достигли 707 млн грн по ценам 2014 года. ФутболДолги стадиона "Арена Львов" достигли 707 млн грн по ценам 2014 года. Футбол
Орехов: Такое ощущение, что Гармаш специально удаляется. ФутболОрехов: Такое ощущение, что Гармаш специально удаляется. Футбол
Джанлуиджи Буффон: В жизни нужно пытаться делать невозможное. ФутболДжанлуиджи Буффон: В жизни нужно пытаться делать невозможное. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости