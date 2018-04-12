Лукас Васкес: Очевидный пенальти

Игрок "Реала" Лукас Васкес утверждает, что не симулировал в эпизоде с назначенным пенальти.

- Справедливое решение арбитра, очевидный пенальти. Защитник "Ювентуса" сбил меня, когда я собирался замкнуть передачу Роналду. Что касается реакции итальянской команды, то считаю её нормальной. Нужно учитывать, что всё происходило на последних минутах.

Мы же должны сделать правильные выводы. Если позволишь себе расслабиться, то придётся расплачиваться за своё отношение к делу. В Лиге чемпионов такого не прощают, - отметил Васкес в интервью Marca.

Напомним, уже в компенсированное ко второму тайму время Майкл Оливер назначил довольно спорный пенальти в ворота туринской команды - британский рефери посчитал, что Мехди Бенатиа подтолкнул Лукаса Васкеса. Лидер "Юве" Джанлуиджи Буффон получил красную карточку за разговоры с арбитром, отчего Криштиану Роналду спокойно переиграл с точки резервного кипера "бьянконери" Войцеха Щенсны, позволив "сливочным" избежать экстра-таймов.