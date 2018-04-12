Команда Усика не допустит проведение боя с Гассиевым в РоSSии

Промоутер украинского боксера Александр Красюк дал понять, что проведение боя против Мурата Гассиева в РоSSии неприемлемо

Промоутер чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александра Усика Александр Красюк дал понять, что проведение боя против чемпиона мира по версиям IBF и WBA россиянина Мурата Гассиева в РоSSии неприемлемо.

Красюк отметил, что Усик рассматривает возможность проведения боя на нейтральной территории в любой стране мира.

"Пока нет никакой конкретной информации, мы только ожидаем ее от организаторов. Нам бы очень хотелось знать о дате и места боя уже на этой неделе. Для нас принципиально, чтобы были выдержаны интересы обоих бойцов. В данном случае – бой должен проходить на нейтральной территории. Мы готовы рассматривать варианты во всем мире", - подчеркнул промоутер украинского боксера.

Свое заявление Красюк сделал в ответ на интервью генерального секретаря Федерации бокса РоSSии Умара Кремлева, в котором роSSийский спортивный функционер заявил, что в случае отказа Саудовской Аравии принимать финал Всемирной боксерской суперсерии, право на проведение боя передадут РоSSии.

"Мы сделали свое предложение. Если Саудовская Аравия будет не готова, то право проведения передадут нам. Пока не ясны даже условия, при которых спортсмены и участники смогут отправится в Саудовскую Аравию. Проведение такого поединка в РоSSии обойдется примерно в 20-25 млн долл. - это вся организация и гонорары спортсменов", подчеркнул Кремлев.

Напомним, ранее сообщалось, что финальный бой состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

Победитель боя Усик - Гассиев станет абсолютным чемпионом мира, завоюет Кубок Мохаммеда Али и пополнит свой банковский счет на 10 млн дол. призовых.