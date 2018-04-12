Мюллер: Жаль, что Бавария не смогла забить
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился мыслями касательно ответной встречи с "Севильей", в которой команды обошлись без голов.
"Мы хотели атаковать так, как это делали в последние 20 минут первого тайма. Было много эпизодов, когда мы не лучшим образом отдавали последний пас. "Бавария" не должна была всё время атаковать, об этом уже сказал и Хайнкес.
Жаль, что мы не смогли забить. У нас были моменты и свободное пространство", - констатировал Мюллер в интервью клубной пресс-службе.
"Бавария" - "Севилья" 0:0 (0:0)
"Бавария": Ульрайх; Боатенг; Хуммельс; Рафинья (Зюле, 87); Хави Мартинес; Киммих; Роббен; Мюллер; Рибери (Тьяго Алькантара, 71); Родригес Х.; Левандовски Р. (Вагнер, 77)
"Севилья": Сорья; Эскудеро; Сарабия (Сандро, 70); Лангле; Меркадо; Банега; Н`Зонзи; Корреа (до 92); Васкес (Нолито, 81); Бен-Йедер (Муриэль, 65); Навас
Предупреждения: Вагнер, 93 - Меркадо, 2; Н`Зонзи, 11; Банега, 82
Удаления: - Корреа, 92
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12.04.2018 11:23